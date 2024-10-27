Trabzonspor unvanını kaybetmesinin ardından spor yazarlarının diline düştü

Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe deplasmanında 2-1'lik skorla yenilere üzgün ayrılırken nağmalup unvanını da yitirerek hayal kırıklığını iki perçinledi.

Süper Lig'in 10. haftasına kadar maç kazanma problemi yaşayan Karadeniz ekibi, ilk yenilgisini de aldı ve eleştirilerin hedefi oldu.

SPOR YAZARLARI NE DEDİ?

İşte Spor yazanlarının Trabzonspor hakkındaki yorumları;

Olmuyor, bir türlü olamıyor! | "Oyunun son dakikalarında ise yenilen golü amatör çerçevede değerlendirmek gerekir. Alınan sonuç ve ortaya konulan oyun büyük bir hayal kırıklığı ve şu an Trabzonspor'un geldiği nokta sıradan bile değil!" (İskender Günen - Sabah)

Kâbusu yaşattı! | "Açıkçası skordan bağımsız oyuna baktığımızda Trabzonspor adına iyi şeyler söylemek çok zordu. Sahada rakibi eksikken gol yemesi ve bir türlü rakibe karşı oyun üstünlüğünü alamaması düşündürücüydü. Oysa bu maçtaki futbol ve sonuç gelecek hafta içerdeki Fenerbahçe maçı içinde ölçüydü." (Tunç Kayacı - Fanatik)

Adeta boyun eğdi | "Atletik, enerjik, kadro mühendisliği mükemmel olan taraf hak edilmiş bir üç puan kazanmış oldu. Trabzonspor ve Şenol Güneş için şapkaların öne konması gereken maç oldu. Ön liberolardan stoper olmuyor hocam. Başakşehir’de tutan oyun burada tutmadı. Göztepe yüzde otuzlarla puan ya da puanlar kazanma alışkanlığını devam ettirmiş oldu." (Olcay Çakır - Fanatik)

Stoilov’dan geçiş oyunu dersi | "Futbolda topa sahip olmanın, hücum futbolu oynamak için bir zorunluluk olmadığını kanıtlamak istiyorsanız, ikna etmek istediğiniz kişiye Stoilov’un Göztepe’sini izletin. İzmir ekibi, fiziğe ve prese dayalı oyunuyla rakibin üzerine çökerek, mantıklı düşünmelerine izin vermiyor. Kaptığı toplarda ise aynı hızla kaleye inmeye çalışıyor." (Engin Kehale - Hürriyet)