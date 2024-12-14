Trabzonspor, Vargas ile sıkı pazarlıkta

Ara transferde kadrosuna bir kanat oyuncusu katmak isteyen Trabzonspor’da en büyük hedef Matias Vargas oldu. Bordo mavililer, Shanghai Port ile sözleşmesi 31 Aralık’ta sona erecek Arjantinli oyuncuyu kadrosuna katmak için sıkı pazarlık yapıyor.

Fanatik’te yer alan habere göre yönetim, bonservis maliyeti olmadığı için Vargas transferini gerçekleştirmek istiyor. Fakat arada rakamsal farklar var. Oyuncu tarafı ilk etapta imza parasıyla birlikte senelik ücret olarak 3 milyon Euro talep etmişti. Sonrasında bu fiyatı 2.5 milyon euroya çektiler. Trabzonspor da teklifini 1.5 milyon euroya çıkarttı.

ESAS YERİ SOL KANAT

Taraflar arasında sıkı pazarlık sürüyor. Esas bölgesi sol kanat olan Vargas, 10 numara ve sağ kanat pozisyonlarında da görev yapıyor. Çin kulübünde maçların çok büyük bölümünde sol kenarda görev yapan 27 yaşındaki yıldızın transferinin 1-2 hafta içinde netleşmesi bekleniyor.