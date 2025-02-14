Trabzonspor ve Beşiktaş Mattia Ahmet Minguzzi’yi anacak

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın 19.00'da Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Hem Beşiktaş hem de Trabzonspor uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'yi anacağını duyurdu.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor "Takımımız, yarın oynayacağı Beşiktaş maçı öncesinde hayatını kaybeden minik taraftarımız Mattia Ahmet Minguzzi'yi anmak için onun resminin olduğu tişörtle sahaya çıkacaktır." ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş ise "Yarın Ahmet'i hep birlikte anacağız" ifadelerini kullandı.

Yarın oynayacağımız Beşiktaş maçı öncesinde hayatını kaybeden minik taraftarımız Mattia Ahmet Minguzzi’yi anmak için onun resminin olduğu tişörtle sahaya çıkacağız.



♾️ Hep kalbimizde olacaksın Ahmet. pic.twitter.com/QlIip6YXGJ — Trabzonspor (@Trabzonspor) February 14, 2025

BIÇAKLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.