Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin 11’leri belli oldu

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Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin 11’leri belli oldu

Süper Lig’de haftanın maçında Tragbzonspor kendi evinde Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Maç öncesi 2 takımın 11’leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ve Fenerbahçe, Papara Park'ta karşılaşacak. Türkiye'de tüm gözler dev maça çevrildi. Galatasaray'ın bay geçtiği haftada Fenerbahçe puan kaybı yaşamak istemiyor. Trabzonspor ise Göztepe mağlubiyetinin ardından galibiyet serisine başlamak istiyor.

Maç öncesi 2 takımın 11’leri belli oldu

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Visca, Ozan, Nwakaeme, Banza

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Djiku, Çağlar, Szymanski, Amrabat, Fred, Tadic, Maximin, En Nesyri

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