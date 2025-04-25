Trabzonspor ve Salzburg’un 11’leri belli oldu: Avrupa’da tarihi maç

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor ve Salzburg’un 11’leri belli oldu: Avrupa’da tarihi maç

Trabzonspor U19 takımı UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg ile karşılaşacak. Tarihi maç öncesi sahada olacak 11’ler belli oldu.

Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg ile karşılaşacak. Maç İsviçre’nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi’nde TSİ 15.00’te başlayacak.

Karşılaşmayı Belçikalı hakem Jasper Vergoote yönetecek. Vergoote’nin yardımcılıklarını Martijn Tiesters ile Michael Geerolf yapacak. TSİ 15.00'da başlayacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Karşılaşmada sahada olacak 11’ler şöyle:

Salzburg: Zawieschitzky, Hussauf, Schuster, Zikovic, Mellberg, Brandtner, Moser, Lukic, Paumgartner, Murillo, Camara

Trabzonspor: Erol Can, Oğuzhan, Taha Emre, Arda, Bican, Boran, Salih, Alihan, Yiğit Kemal, Onuralp, Ömer

Son Haberler
Seda Sayan gayrimenkul zengini çıktı! Mal varlığı dudak uçuklattı
Seda Sayan gayrimenkul zengini çıktı! Mal varlığı dudak uçuklattı
Terör örgütü üyesi Ordu'da saklandığı evde yakalandı
Terör örgütü üyesi Ordu'da saklandığı evde yakalandı
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş
Ellerindeki tarihi eserlere müşteri ararken jandarmaya yakalandılar
Ellerindeki tarihi eserlere müşteri ararken jandarmaya yakalandılar
Yalova’da dehşet anları: Tekmeli bıçaklı 4 kişinin saldırısına uğradı
Yalova’da dehşet anları: Tekmeli bıçaklı 4 kişinin saldırısına uğradı