Trabzonspor ve Salzburg’un 11’leri belli oldu: Avrupa’da tarihi maç

Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg ile karşılaşacak. Maç İsviçre’nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi’nde TSİ 15.00’te başlayacak.
Karşılaşmayı Belçikalı hakem Jasper Vergoote yönetecek. Vergoote’nin yardımcılıklarını Martijn Tiesters ile Michael Geerolf yapacak. TSİ 15.00'da başlayacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Karşılaşmada sahada olacak 11’ler şöyle:
Salzburg: Zawieschitzky, Hussauf, Schuster, Zikovic, Mellberg, Brandtner, Moser, Lukic, Paumgartner, Murillo, Camara
Trabzonspor: Erol Can, Oğuzhan, Taha Emre, Arda, Bican, Boran, Salih, Alihan, Yiğit Kemal, Onuralp, Ömer