Trabzonspor ve Thomas Meunier birbilerini şikayet ettiler!

Trabzonspor'a geçen sezon devre arası transfer döneminde katılan Thomas Meunier, Trabzonspor'u alacaklarını alamadığı gerekçesiyle FIFA'ya şikayet etti. Trabzonspor'a yarım sezon için 850 bin euro ücret karşılığı alınan ve 500 bin euro da imza parası alan Meunier, geçmişe yönelik alacakları nedeniyle FIFA'nın yolunu tuttu.

Meunier sezon başında transferin son günü sözleşmesindeki opsiyonu kullandığı gerekçesiyle Fransa'nın Lille takımına imza atmıştı. Sözleşmesini tek taraflı feshettiği gerekçesiyle de Trabzonspor tarafından FIFA'ya şikayet edilmişti. Meunier'in Trabzonspor'dan beklenmedik şekilde ayrılığının ardından Trabzonspor vakit kaybetmeden sağ bek arayışlarına başlamış ve Pedro Malheiro ile daha cüzi miktarlarla anlaşmıştı.