Trabzonspor Wagner Pina’yı kadrosuna kattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Trabzonspor Wagner Pina’yı kadrosuna kattı

Trabzonspor, Estoril forması giyen 22 yaşındaki sağ bek Wagner Pina’yı transfer ettiğini açıkladı.

Trabzonspor Estoril takımında forma giyen Portekiz doğumlu, Yeşil Burun Adaları asıllı sağ bek Wagner Pina’yı transfer etti. Bordo mavililer dünyada ilk olarak NFC teknolojisini kullanarak transferi duyurdu.

24 yaşındaki sağ bek Wagner Pina, geçen sezon takımında 30 maçta forma giyerken 2 gol, 4 asistlik performans gösterdi. Pina, bu akşam saat 23.30’da İstanbul’da olacak. Oyuncu burada sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzalayacak

NFC TEKNOLOJİSİ

Trabzonspor, transferi futbol dünyasında ilk kez kullanılan bir yöntemle duyurdu. Bordo-mavililer, yeni sezon formasında yer verdiği NFC teknolojisi ile transfer haberini taraftarlarına ulaştırdı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, "Yeni sezonun ilk transferi şimdi NFC teknolojili yeni sezon formamızda! Telefonunu armamıza yaklaştır, yeni transferi ilk sen öğren!" ifadelerine yer verildi.

Bu yenilikçi yöntemle, yeni sezon formasını ilk satın alan taraftarlar, Wagner Pina'nın transferini herkesten önce öğrenme fırsatı buldu.

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