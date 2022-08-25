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Trabzonspor'a yeni sponsor

Trabzonspor kulübü, yeni forma sırt sponsorunu duyurdu.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 18:47
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Trabzonspor WhiteBIT ile forma sırt sponsorluğunda anlaştı

Trabzonspor'a yeni sponsor
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Kulüpten yapılan açıklamada;

''Şirketimiz ile kripto para borsası Clear White Solutions Limited (WhiteBIT) arasında “Forma Sırt Sponsorluğu” konusunda 2022-2023 sezonundan başlamak üzere 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, WhiteBIT, Şirketimize, forma sırt sponsorluğu ve diğer reklam ve tanıtım hizmetleri karşılığında, sezonluk 1.500.000.-EUR + KDV olmak üzere, üç futbol sezonu için toplamda 4.500.000.-EUR + KDV ödeme yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.'' ifadeleri kullanıldı.

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