﻿Trabzonspor'a yeni sponsor

Kulüpten yapılan açıklamada;
''Şirketimiz ile kripto para borsası Clear White Solutions Limited (WhiteBIT) arasında “Forma Sırt Sponsorluğu” konusunda 2022-2023 sezonundan başlamak üzere 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre, WhiteBIT, Şirketimize, forma sırt sponsorluğu ve diğer reklam ve tanıtım hizmetleri karşılığında, sezonluk 1.500.000.-EUR + KDV olmak üzere, üç futbol sezonu için toplamda 4.500.000.-EUR + KDV ödeme yapacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.'' ifadeleri kullanıldı.
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