﻿Trabzonspor'a yeni sponsor

Kulüpten yapılan açıklamada;

''Şirketimiz ile kripto para borsası Clear White Solutions Limited (WhiteBIT) arasında “Forma Sırt Sponsorluğu” konusunda 2022-2023 sezonundan başlamak üzere 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, WhiteBIT, Şirketimize, forma sırt sponsorluğu ve diğer reklam ve tanıtım hizmetleri karşılığında, sezonluk 1.500.000.-EUR + KDV olmak üzere, üç futbol sezonu için toplamda 4.500.000.-EUR + KDV ödeme yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.'' ifadeleri kullanıldı.