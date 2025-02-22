Trabzonspor yeni bir sayfa açmak istiyor: Tek hedef galibiyet

Kaynak: Sabah
Trabzonspor yeni bir sayfa açmak istiyor: Tek hedef galibiyet

Trabzonspor, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası yeni bir sayfa açmak istiyor. Bordo mavililer, üst üste oynayacağı Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor’a karşı galip gelerek çifte zafer yaşamayı hedefliyor.

Deplasman kabusuna Beşiktaş karşısında da son veremeyen, İstanbul'da 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 kaybeden Trabzonspor'da, teknik direktör Şenol Güneş lig ve kupada üst üste oynayacakları Gaziantep FK ile Çaykur Rize karşılaşmalarında çifte zafer hedefliyor.

Sabah’ta yer alan habere göre, bordo-mavililer, 23 Şubat Pazar günü Papara Park'taki Gaziantep FK maçıyla beyaz bir sayfa açmak istiyor. Sonrasında hafta içinde Çaykur Rize'yi yine evinde konuk edecek olan Trabzonspor, kazanması halinde üst tura çıkacak. İç sahada, deplasman maçlarına oranla çok daha başarılı bir performans sergileyen ve evindeki son 6 maçı kaybetmeyen Fırtına, ayrıca son 5 iç saha maçında gol dahi yemedi.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN UYARILAR

Bordo-mavililer, söz konusu 6 lig maçında 14 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü. 11 iç saha maçında 24 puan toplayan Trabzonspor, deplasmanda ise 11 maçta yalnızca 5 puan alabildi. Teknik direktör Şenol Güneş de oyuncularıyla bu iki önemli maç öncesi yaptığı toplantıda, "Son haftalarda iyi yapmaya başladığımız ön alan baskısından uzaklaştık. Buna geri dönerek taraftarlarımıza hem keyif vermek hem de kazanıp Avrupa şansımızı sürdürmeliyiz" dedi. Şenol Güneş ve öğrencileri, iç sahadaki bu iki karşılaşmayı kazanıp Konyaspor deplasmanında dış saha kabusunu noktalamak amacında.

GAZİANTEP'E YENİLMEDİ

Karadeniz devi, Gaziantep FK'ye hiç yenilmedi. İki takım arasında ligde oynanan 11 maçta bordo-mavililer 7 kez galip geldi, 4 de beraberlik çıktı. Trabzonspor bu periyotta attığı 23 gole karşılık ise kalesinde 8 gol gördü.

YENİLER SAHNE ALACAK

Şenol Güneş, 23 Şubat Pazar günü oynanacak Gaziantep maçında ilk 11'de değişim yapmaya hazırlanıyor. Güneş, ara dönemdeki 4 transferin hepsini de ilk 11'de görevlendirmeyi düşünüyor. Eren Elmalı'nın satışı sonrası Mustafa Eskihellaç'ı sol bekte düzenli kullanan Fırtına'nın teknik patronu, sol önde yine Sikan'dan vazgeçmeyecek. Derbide yedek kalan Zubkov bu kez formaya çok yakın. Güneş, ciddi problem yaşanan orta saha merkezinde ise Ozan Tufan'ın yerine yeni transfer Folcarelli'yi hazırlıyordu ama sakatlandı.

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