Trabzonspor yeni fontunu açıkladı!

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor yeni fontunu açıkladı!

TFF'nin forma isimlerinde kullanılacak font konusunda kulüplere serbestlik tanıması üzerine taraftarlar arasında oylama başlatan Trabzonspor anket sonucu açıkladı.

Trabzonspor yeni sezonda forma üzerindeki isimlerde kullanacağı fontu resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

TFF'nin Arial yazı tipi zorunluluğunu kaldırmasının ardından, Trabzonspor taraftarlarına yeni formalarında yer alan NFC teknolojisi aracılığıyla 24 saat sürecek bir anket başlattı ve dört farklı seçenek arasından tercih yapmalarını istedi.

Bordo mavili kulüp sürenin dolmasıyla birlikte anket sonuçlarını paylaştı ve yeni sezonda formalarında 'Calcio Italiano' yazı karakteri kullanılacağını duyurdu.

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