Trabzonspor yeni forma sponsorunu duyurdu

Trabzonspor, forma sponsoru olarak Joma Türkiye ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz forma sponsorluğu konusunda As Spor Malzemeleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. (Joma Türkiye) ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Anlaşmaya göre Joma Türkiye, profesyonel takımımızın ihtiyacı olan tüm ürün ve malzemelerin tedarikini sağlayacak, bu ürünler aynı zamanda TS Club mağazalarında da satışa sunulacaktır.

Anlaşmanın detayları Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer almaktadır.

Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.