Trabzonspor yeni kanadını buldu: Marko Pjaca

Trabzonspor sol kanat transferi için arayışlarını sürdürüyor.
Fatih Tekke'nin ısrarla istediği Fildişi Sahilli yıldız Jeremie Boga için uzun süredir girişimlerini sürdüren bordo mavili yönetim, transfer görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması üzerine alternatif isimlere yöneldi.
Trabzonspor'un yeni hedefinin Marko Pjaca olduğu öğrenildi.
Son olarak Dinamo Zagreb forması giyen Hırvat oyuncu geçtiğimiz sezon çıktığı 44 maçta 9 gol, 9 asistlik performans sergiledi.
30 yaşındaki eski Juventuslu tecrübeli sol kanat sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte boşa düştü.
Trabzonspor, Sevilla'nın da ilgilendiği Marko Pjaca'ya sözleşme teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.