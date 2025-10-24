Trabzonspor, ara transfer döneminde orta sahasına değerli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer, Hırvatistan Ligi temsilcisi Rijeka’nın yıldızı Toni Fruk için girişimlere başladı.

FATİH TEKKE’DEN ORTA SAHA RAPORU

Teknik direktör Fatih Tekke’nin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, takıma genç, dinamik ve teknik kapasitesi yüksek bir orta saha kazandırmayı hedefliyor.

Fruk’un pas kalitesi, oyun görüşü ve çift yönlü katkısı nedeniyle Trabzonspor’un sistemine uygun bir isim olduğu düşünülüyor.

8 VE 10 NUMARA POZİSYONLARINDA OYNAYABİLİYOR

24 yaşındaki futbolcu, hem 8 hem de 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor.

Rijeka ile Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Toni Fruk’un piyasa değeri yaklaşık 9 milyon Euro civarında.

Bu sezon 16 resmi maçta 4 gol ve 1 asist üreten Hırvat oyuncu, 1365 dakika sahada kalarak takımının en istikrarlı isimlerinden biri oldu.

MİLLİ FORMAYLA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Son dönemde kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Fruk, Hırvatistan Milli Takımı’na seçilerek dikkatleri üzerine çekti.

2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde Cebelitarık karşısında fileleri havalandıran genç yıldız, milli forma altında da fark yaratmayı başardı.

MODRIC'İN YERİNİ ALMAYA ADAY

Fruk, çocukluk yıllarından bu yana Luka Modric’i idol olarak gördüğünü söylüyor. Oyun görüşü, pas kalitesi ve teknik becerileriyle vatandaşı Modric’i andıran 24 yaşındaki oyuncu, Hırvat futbolunun en potansiyelli isimleri arasında gösteriliyor.