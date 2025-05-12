Trabzonspor yeni Nwakaeme'sini İsviçre’de buldu

Bu sezon Süper Lig’de hayal kırıklığı yaratan Trabzonspor, gelecek sezon transfer adımlarında nokta atışı yapmayı hedefliyor. Transferde öncelikler arasında yer alan sol kanat mevkii için sakatlıkları nedeniyle eski görüntüsünden uzak kalan Anthony Nwkaeme yerine adı geçen isim belli oldu.

Kuzey Ekspres’te yer alan habere göre; İsviçre’nin Servette takımında forma giyen Dereck Kutesa'yı transfer gündemine alan Bordo-Mavili kulüp oyuncunun şartlarını araştırıyor. Servette ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 İsviçreli sol kanat oyuncusu için teknik direktör Fatih Tekke’nin izin vermesi halinde girişimlere başlayacak.

Körfez kulüplerinin de ilgilendiği Kutesa'nın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve Trabzonspor'un da bu doğrultuda sözleşme görüşmelerine başlamaya hazırlandığı öğrenildi. Kutesa için ayrıca Yunan ekibi AEK'nın da devrede olduğu ve transferi bitirmek için uğraştığı gelen bilgiler arasında.

KARİYER SEZONUNU GEÇİRDİ

İsviçre Süper Lig'inde bu sezon çıktığı 34 maçta 13 gol, 3 asistlik performans sergileyen Dereck Kutesa kariyerinin en parlak dönemini geçiriyor. Daha önce Basel, St. Gallen, Luzern, Reims ve Zulte Waregem formaları da giyen Angola asıllı İsviçreli kanat oyuncusu aynı zamanda on numara pozisyonunda da görev yapabiliyor.