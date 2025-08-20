Trabzonspor yeni orta saha transferini açıkladı! 5 yıllık sözleşme imzalandı

Trabzonspor orta saha transferini resmen duyurdu. Bordo Mavililer Bastia'dan 19 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu Christ Inao Oulai'nin transfer detaylarını KAP'a bildirdi.

TRABZONSPOR BASTIA'YA 5.5 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; Trabzonspor Oulai transferi için Bastia'ya dört taksik halinde 5.5 milyon Euro ödeyecek. Fransız kulübü ayrıca oyuncunun sonraki satışın karından da yüzde 20 pay alacak.

OULAI 5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Trabzonspor ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Oulai ise bu sezon 400 bin Euro garanti ücret kazanacak.

Trabzonspor'un KAP açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Christ Ravynel İnao Oulai'nin, Kulübümüze kesin transferi konusunda SC Bastia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; SC Bastia Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 5.500.000.-EUR 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Christ Ravynel İnao Oulai ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2025-2026 futbol sezonu için 400.000.-EUR garanti ücret,

2026-2027 futbol sezonu için 450.000.-EUR garanti ücret,

2027-2028 futbol sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret,

2028-2029 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret,

2029-2030 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır."