Trabzonspor yeni teknik direktörünü duyurdu

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor yeni teknik direktörünü duyurdu

Trabzonspor, Kadın Futbol Takımı'nın başına Hatice Bahar Özgüvenç'i getirdi.

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nda Gürkan Çavdar ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Hatice Bahar Özgüvenç'i getirildi.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni Teknik Direktörümüz Hatice Bahar Özgüvenç’e aramıza hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz. Bilgisi, tecrübesi ve vizyonuyla birlikte daha büyük hedeflere yürüyeceğimize ve hep birlikte güzel başarılara imza atacağımıza inanıyoruz." denildi.

Son Haberler
Ömer Çelik çileden çıktı: Lanetli planın parçasıdır
Ömer Çelik çileden çıktı: Lanetli planın parçasıdır
Macaristan Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Macaristan Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Kereste fiyatları çakıldı: Talep zayıf, stoklar yükseliyor
Kereste fiyatları çakıldı: Talep zayıf, stoklar yükseliyor
Balkondan tüfekle havaya ateş açan kişi tutuklandı
Balkondan tüfekle havaya ateş açan kişi tutuklandı
3 bölge için uzmanlardan uyarı geldi!
3 bölge için uzmanlardan uyarı geldi!