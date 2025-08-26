Trabzonspor yeni teknik direktörünü duyurdu

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nda Gürkan Çavdar ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Hatice Bahar Özgüvenç'i getirildi.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni Teknik Direktörümüz Hatice Bahar Özgüvenç’e aramıza hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz. Bilgisi, tecrübesi ve vizyonuyla birlikte daha büyük hedeflere yürüyeceğimize ve hep birlikte güzel başarılara imza atacağımıza inanıyoruz." denildi.