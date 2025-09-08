Trabzonspor yeni transferi Onana'ya ne zaman kavuşacak?

Trabzonspor Manchester United'dan Andre Onana'yı kiralık olarak transfer ediyor. 29 yaşındaki Kamerunlu file bekçisi, sezon sonuna kadar Trabzonspor forması giyecek.

İki kulüp arasında yapılan anlaşmada kiralama bedeli ve herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmazken Trabzonspor Onana'ya Manchester United'da kazandığı maaşın fazlasını ödeyecek.

Onana'nın ne zaman Trabzon'da olacağı da netlik kazandı. Yıldız isim, perşembe günü Trabzon'a giderek sağlık kontrollerinden geçecek ve resmi sözleşmeye imza atacak.

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçında kaleyi Onana'nın koruması planlanıyor.