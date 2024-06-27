Trabzonspor yeni transferine kavuştu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor yeni transferine kavuştu

Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Cihan Çanak akşam saatlerinde şehre geldi.

Trabzonspor, genç yetenek Cihan Çanak’ın transferi için Belçika’nın Standard Liege kulübüyle anlaşmaya vardığını ve resmi görüşmelerin başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirmişti.

grgyv-cwqaand9i.jpeg

19 yaşındaki futbolcu bu akşam saat 22.45’te Trabzon’a ayak bastı ve havalimanında taraftarların ve basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılandı.

grgyv-dwaaaqueg.jpeg

Genç yıldız, havalimanında yaptığı ilk açıklamada, “Teklifi aldığım anda tereddüt etmedim ve hemen kabul ettim. Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte oynayacak olmak benim için büyük bir onur,” dedi. Şampiyonluk hedefine dair sorulara ise “Amacım burada şampiyonluklar yaşamak,” şeklinde cevap verdi.

grgyv-bxaaabve0.jpeg

İdolünün kim olduğu sorulduğunda ise, Trabzonspor’un yetiştirdiği başarılı oyuncularından Abdülkadir Ömür’ü örnek aldığını belirtti. Trabzonlu olması ve 61 numaralı formayı giyip giymeyeceği sorusuna ise gülümseyerek, “Bekleyip göreceğiz, sürpriz olsun,” yanıtını verdi.

grgrh-gxaait8jl.jpeg

Transfer sürecinde İstanbul takımlarıyla da adının anıldığı hatırlatılan Çanak, “Ben bir Trabzon çocuğuyum ve her zaman Trabzonspor’u hayal ettim. Şimdi bu hayal gerçek oldu,” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un Cihan Çanak transferini kısa süre içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Son Haberler
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Yerel Haberler
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Emeklilere o hizmet tamamen bedava oldu. 81 ilde geçerli Ekonomi
Emeklilere o hizmet tamamen bedava oldu. 81 ilde geçerli
İran'da öne çıkan seçim değerlendirmeleri Dünya
İran'da öne çıkan seçim değerlendirmeleri
Hız treninde zor anlar: Tepede ayrılık itirafı! Video
Hız treninde zor anlar: Tepede ayrılık itirafı!
Ekonomik istikrarı bozmak kolay, düzeltmek zordur Yazarlar
Ekonomik istikrarı bozmak kolay, düzeltmek zordur
Talibanlaşmak ve normalleşmek! Yazarlar
Talibanlaşmak ve normalleşmek!
Deneyimlerin ‘Kadına Dair’ hâlleri Yazarlar
Deneyimlerin ‘Kadına Dair’ hâlleri