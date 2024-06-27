Trabzonspor yeni transferine kavuştu

Trabzonspor, genç yetenek Cihan Çanak’ın transferi için Belçika’nın Standard Liege kulübüyle anlaşmaya vardığını ve resmi görüşmelerin başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirmişti.

19 yaşındaki futbolcu bu akşam saat 22.45’te Trabzon’a ayak bastı ve havalimanında taraftarların ve basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılandı.

Genç yıldız, havalimanında yaptığı ilk açıklamada, “Teklifi aldığım anda tereddüt etmedim ve hemen kabul ettim. Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte oynayacak olmak benim için büyük bir onur,” dedi. Şampiyonluk hedefine dair sorulara ise “Amacım burada şampiyonluklar yaşamak,” şeklinde cevap verdi.

İdolünün kim olduğu sorulduğunda ise, Trabzonspor’un yetiştirdiği başarılı oyuncularından Abdülkadir Ömür’ü örnek aldığını belirtti. Trabzonlu olması ve 61 numaralı formayı giyip giymeyeceği sorusuna ise gülümseyerek, “Bekleyip göreceğiz, sürpriz olsun,” yanıtını verdi.

Transfer sürecinde İstanbul takımlarıyla da adının anıldığı hatırlatılan Çanak, “Ben bir Trabzon çocuğuyum ve her zaman Trabzonspor’u hayal ettim. Şimdi bu hayal gerçek oldu,” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un Cihan Çanak transferini kısa süre içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.