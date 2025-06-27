Trabzonspor yeni transferini açıkladı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor yeni transferini açıkladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor yeni transferini açıkladı. Bordo-mavililer, daha önce de takımda forma giyen Paul Onuachu'yu yeniden renklerine bağladı.

Trabzonspor, uzun süredir gündeminde olan Paul Onuachu'da mutlu sona ulaştı. Bordo mavili kulüp, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşım ve NFC teknolojili yeni sezon formasında yer alan özel mesaj ile Nijeryalı golcünün transferini resmen açıkladı.

2023/24 sezonunda sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Onuachu, 25 maçta 17 gol ve 4 asist katkısı sunmuştu.

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