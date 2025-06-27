Trabzonspor yeni transferini açıkladı! Göztepe detayı...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor yeni transferini açıkladı! Göztepe detayı...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor yeni transferini açıkladı. Bordo-mavililer, daha önce de takımda forma giyen Paul Onuachu'yu yeniden renklerine bağladı.

Trabzonspor, uzun süredir gündeminde olan Paul Onuachu'da mutlu sona ulaştı. Bordo mavili kulüp, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşım ve NFC teknolojili yeni sezon formasında yer alan özel mesaj ile Nijeryalı golcünün transferini resmen açıkladı.

2023/24 sezonunda sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Onuachu, 25 maçta 17 gol ve 4 asist katkısı sunmuştu.

TRANSFERDE GÖZTEPE DETAYI

Trabzonspor, Southampton'dan Paul Onuachu'yu 8 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında kadrosuna kattı. Sport Republic, bu transferin şartlarından biri olarak Göztepe'nin Trabzonspor'dan transfer ettiği Taha Altıkardeş'in tüm haklarını da devraldı. Yapılan ilk anlaşmaya göre Trabzonspor, 21 yaşındaki stoper Taha Altıkardeş'in haklarının yüzde 20'sine ve ön alım hakkına sahipti. Ancak Onuachu transferiyle birlikte Trabzonspor, Taha'nın tüm haklarını Göztepe'ye bıraktı.

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