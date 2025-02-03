Trabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Shakhtar Donetsk forması giyen Oleksandr Zubkov'u kadrosuna kattığını açıkladı.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Profesyonel futbolcu Oleksandr Zubkov’un kulübümüze kesin transferi konusunda FC Shakhtar Donetsk ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır.

Oleksandr Zubkov tranferinin detaylar belli oldu.

6 milyon euro bonservis / 6 taksit

4,5 yıllık sözleşme

Sezon sonuna kadar 725 bin euro maaş

Sonraki sezonlarda 1.45 milyon euro maaş

"HOCAMIZIN ONAYI SONRASI İMZALADIK"

Oleksandr Zubkov için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi. İmza töreninde konuşan Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, “Ara transfer döneminde kariyerli ve kaliteli bir oyuncuyu daha kadromuza kattık. Scout ekibimizin olumlu raporu ve hocamızın onayı sonrasında Zubkov ile sözleşme imzalıyoruz.

Bu transferin gerçekleşmesinde Zubkov’un burada oynama arzusunun büyük rol oynadığını belirtmek isteriz. Kendisine bu tutumu için teşekkür ediyoruz. Başarılı kariyerine Trabzonspor’da da aynı şekilde devam edeceğine ve büyük camiamızın hedeflerine katkı sağlayarak iyi bir sezon geçireceğine olan inancımız tam” dedi.

22 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Oleksandr Zubkov ise kulübümüzün bir parçası olmaktan ötürü çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Bu transferde emeği geçen ve bu transfer için çaba sarf eden herkese teşekkür ederim. Bu harika kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum. Trabzonspor için sahaya çıkmak ve bu muhteşem taraftar için mücadele etmek benim için büyük bir onur. Şunun sözünü veriyorum: En iyisini yapmaya çalışmayacağım, en iyisini yapacağım. Başlamak için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.

Yeni transferimiz Oleksandr Zubkov, 22 numaralı formayı giyecek.