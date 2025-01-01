Trabzonspor, yeni yılın ilk antrenmanını yaptı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Trabzonspor, yeni yılın ilk antrenmanını yaptı

Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün saat 14.00'te gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı. Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan bordo-mavili oyuncular, dar alanda oyun çalışması yaptı ve ardından taktiksel antrenmanla günü tamamladı.

Trabzonspor, Samsunspor maçı için yarın saat 14.00'te bir antrenman daha gerçekleştirecek.

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