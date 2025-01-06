Trabzonspor, yerli rotasyonunu güçlendirmek için harekete geçti. Listede 5 oyuncu var

Trabzonspor ara transferde yabancılar kadar yerli oyunculara da yöneliyor. Bordo mavililer savunma, orta saha ve kanat bölgeleri için listesine yerli isimleri aldı.

Gelen haberlere göre bordo mavililerin listesinde savunma için Fenerbahçe’den ayrılması beklenen Samet Akaydın bulunuyor. Menajerler tarafından önerilen milli oyuncunun bordo mavili formayı giymeye sıcak baktığı belirtiliyor. Trabzonspor’un listesinde Fenerbahçe’den Cengiz Ünder de bulunuyor. Sarı lacivertli takımda fazla forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncunun yüksek maliyetinin aşağı çekilmesi durumunda transferin mümkün olacağı konuşuluyor.

Trabzonspor’un transfer listesinde dikkat çeken isimlerden biri de Rıdvan Yılmaz oldu. Beşiktaş altyapısında yetişen ve Glasgow Rangers forması giyen Yılmaz’ın İskoç ekibinden ayrılması bekleniyor. Glasgow Rangers, Rıdvan’dan yaklaşık 5 milyon sterlinlik bonservis bekliyor. Bordo mavililerin transferi kiralık formülü ile çözmeyi amaçlıyor.

Bordo mavililerin listesinde ayrıca Başkaşehir’den Berkay Özcan ve Gaziantep FK’dan Mustafa Eskihellaç da yer alıyor.