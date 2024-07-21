Trabzonspor yıldız oyuncuyla anlaştı

Düzenleme: Abdülkadir Aydoğan
Trabzonspor yıldız oyuncuyla anlaştı

Yeni sezona iddialı girmek isteyen ve transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Okay Yokuşlu transferinde sona geldi.

Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda çalışmalarına devam eden Bordo Mavili yönetimin West Bromwich Albion ile Okay Yokuşlu'nun transferi konusunda anlaşmaya çok yakın olduğu ortaya çıktı.

Dha önce de Trabzonspor forması giyen Okay Yokuşlu'nun Trabzonspor'a transfer olmayı kabul ettiği ve prosedürlerin tamamlanmasının ardından imza atacağı belirtildi.

6 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Okay Yokuşlu, 2015-2018 yılları arasında Trabzonspor'da forma giymiş ve 2018 yılında 6 milyon euro karşılığında Celta Vigo'ya transfer olmuştu.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon İngiliz ekibi West Bromwich'te 48 maçta görev aldı.

Okay 48 maçta 1 gol, 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan deneyimli futbolcu, EURO 2024'te A Milli Takım formasıyla 3 maçta oynadı.

BİR TAŞLA 2 KUŞ

Trabzonspor Yönetimi, yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak için yoğun çaba sarf ediyor. Başkan Ertuğrul Doğan, OkayYokuşlu'nun transferini tamamlamak amacıyla İngiltere'ye gitti.

Karadeniz ekibi, bir süredir Southampton ile Onuachu'nun transferi için pazarlık yapıyor ve golcüyü yeniden takıma kazandırmak için büyük bir gayret gösteriyor.

Doğan'ın Okay Yokuşlu transferi ile birlikte Onuachu transferini de bitirmesi an meselesi.

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