Trabzonspor, yıldızı parlayan Nijeryalı savunmacıyı gözüne kestirdi

Ara transfer döneminde ciddi atılımlar yapması beklenen Trabzonspor için Portekiz basınından sürpriz bir haber geçildi.

Ojogo'da yer alan habere göre Trabzonspor, Nijeryalı futbolcu Bruno Onyemaechi'nin peşinde. Haberde 25 yaşındaki sol bekin Trabzonspor için cazip bir hedef olduğu vurgulandı.

Portekiz'de Boavista forması giyen Bruno Onyemaechi, son dönemde Nijerya Milli Takımı'nda da formayı kaptı.

Onyemaechi'nin Boavista ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 25 yaşındaki futbolcu, sol bekin yanı sıra stoper ve ön libero bölgesinde de görev alabiliyor.