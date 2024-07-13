Trabzonspor yine kazandı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan’da kampa giren Trabzonspor hazırlık maçında Sırp ekibi Zeleznicar’ı 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 44. Dakikada Bardhi 64. Dakikada Edin Visca ve 79. Dakikada Enis Destan kaydetti. Sırp ekibinin tek golü ise 76. Dakikada Romanic kaydetti.

İlk hazırlık karşılaşmasında da Szeged Csanad’ı 2-1 mağlup etmiş olan Trabzonspor böylece 2’de 2 yaptı.

Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanın ardından Türkiye'ye geri dönecek.