Trabzonspor yönetimi Bjelica'nın istediği yıldız için harekete geçti

Orta sahaya iki transfer birden yapmayı planlayan Trabzonspor’da teknik direktör Bjelica'nın isteği doğrultusunda gündeme önemli bir isim geldi.

Trabzonspor yönetimi Bjelica'nın istediği yıldız için harekete geçti

Trabzonspor’da, Tochi Chukwuani, Makouta, Nielsen ve Hrosovsky gibi orta saha oyuncuları gündeme gelirken, Fransa’da Angers forması giyen Batista Mendy konusunda da girişimler var. Özellikle teknik direktör Nenad Bjelica’nın 23 yaşındaki ön liberoyu çok istediği belirtildi. Geçen sezon Ligue 1’de 35 maça çıkan Mendy, defansif özellikleriyle ön planda. 1.91 boyundaki Fransız yıldız, güçlü fiziği ve savaşçı kimliğiyle tam olarak Trabzonspor’un orta alanda ihtiyaç duyduğu futbolcu profilinde...

Bjelica, Mendy’nin alınması halinde hem takıma enerji katacağını ve orta alandaki defoları gidereceğini hem de yakın vadede kulübe ciddi bonservis teklifleri getirebileceğini düşünüyor. 1 yıl kontratı var Bordo-Mavili yönetim, Mendy için harekete geçerken, Ligue 2’ye düşen Angers ile pazarlıklar başladı. 1 yıl kontratı kalan Mendy, ön liberonun yanı sıra stoper bölgesinde de görev yapıyor. Trabzonspor’un ilk etapta 2 milyon Euro’yu gözden çıkaracağı fakat bonuslarla bu rakamı daha da artırabileceği öğrenildi.

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