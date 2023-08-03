Trabzonspor yönetimi Özkan Sümer Futbol Akademisi’ni ziyaret etti

Trabzonspor yönetiminden başkan Ertuğrul Doğan ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas başta olmak üzere diğer yönetim kurulu üyeleri Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni ziyaret etti.

Trabzonspor yönetimi Özkan Sümer Futbol Akademisi’ni ziyaret etti

Editör: Hamza Özalkuş

Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu, Özkan Sümer Futbol Akademisi’ni ziyaret etti

Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Genel Sekreter Kemal Ertürk ve Genel Sayman Sami Karaman, kulübün kuruluş yıldönümünde Özkan Sümer Futbol Akademisi’ni ziyaret etti.

Trabzonspor'un Gençlik Geliştirme Direktörü İlker Erdem’den mevcut durum ve yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi alan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, daha sonra Futbol ve Antrenör Sorumlusu Mustafa Ramazan, Yetenek Kimliği ve Bünyeye Katma Sorumlusu Ayhan Alemdaroğlu, Sağlık ve Performans Bilimi Sorumlusu Yağış Piyale ile A Takıma Geçiş & Uyum Sorumlusu Turgut Kural’ın hazırladığı sunumu izledi.

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