Trabzonspor yönetiminden oyunculara müjde: Beşiktaş’ı yenmeye odaklandılar

Bu sezon en büyük problemi dış sahada yaşayan ve deplasmanda çıktığı 10 lig maçının hiçbirini kazanamayan Trabzonspor, kötü gidişe Beşiktaş maçında nokta koymayı hedefliyor.

Şenol Güneş ve öğrencileri, sezonun ilk büyük maç zaferini kazanmak istiyor. Öyle ki ligin ilk yarısındaki Beşiktaş mücadelesi 1-1 bitmişti. Fenerbahçe’ye evinde son dakika golüyle 3-2 yenilen Trabzonspor, Galatasaray’a da son saniye golüyle 4-3 kaybetti. Karadeniz ekibi, genele bakıldığında ise 3 büyük rakibine karşı tam 468 gündür galibiyet hasreti yaşıyor.

OYUNCULARA PRİM VERECEKLER

Trabzonspor, Beşiktaş’ı yenmesi halinde ilk 5 potası yolunda da önemli bir eşiği atlamış olacak. Trabzonspor Yönetimi de, takımı ateşlemek adına bu maça özel bir prim açıklamayı düşünüyor.

Öte yandan Eyüpspor maçının ardından sakatlık problemi yaşayan ve sağ bacak arka adalesinde kas yaralanması tespit edilen Nwakaeme, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. Teknik direktör Şenol Güneş, Nijeryalı yıldızın yokluğunda sol kenarda Visca’yı, sağ kanatta ise yeni transfer Zubkov’u oynatmayı düşünüyor.