Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Trabzonspor Papara Park’ta Konyaspor’u ağırladı.

Maçın henüz 17’inci dakikasında Okay Yokuşlu’nun kendi kalesine attığı golle 1-0 geri düşen Trabzonspor Ernest Muçi’nin kazandırdığı penaltıda topun başına geçen Onuachu’nun ağları havalandırmasıyla 43’te skora dengeyi getirdi.

İlk yarı 1-1’lik eşitlikle sona ererken Trabzonspor ikinci yarıya fırtına gibi başladı. Onuachu 50’inci dakikada hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü atarak Trabzonspor öne geçirdi.

Bu golden 6 dakika sonra sahneye çıkan son maçın yıldızı Ernes Muçi dar açıdan kullandığı serbest vuruşta harika bir gole imza atarak farkı 2’ye çıkardı.

Zorlu mücadelede kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve üst üste ikinci maçını kazanan Trabzonspor puanını 31’e yükseltti.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maç öncesi hata yapmayan Bordo Mavililer zirve yarışında iki ezeli rakibine gözdağı verdi.

TRABZONSPOR-KONYASPOR İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Okay, Batagov, Mustafa, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Utku, Guilherme, Jin-ho Jo, Melih, Morten, Bardhi, Muleka, Umut.

TRABZONSPOR 3-1 KONYASPOR ÖNEMLİ ANLAR

1' İlk düdük geldi ve mücadeleye Konyaspor başladı.

MAÇIN İLK TEHLİKELİ ATAĞI TRABZONSPOR'DAN GELDİ

4' Olaigbe'nin ceza sahası dışından şutunda savunmadan seken topu kaleci Bahadır güçlükle kornere çeldi.

ONANA BARDHI'YE GOL İZNİ VERMEDİ

6' Konyaspor Enis Bardhi ile gole yaklaştı. Ancak Onana Enis Bardhi'nin şutunda gole izin vermedi.

BARDHI NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

13' Konyaspor'un tehlikeli atağında ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda topla buluşan Bardhi çok kötü bir şutla net gol fırsatını değerlendiremedi.

KONYASPOR ÖNE GEÇTİ

18' Andzouana'nın ceza sahası içerisinde kale önüne sert pasında Okay'dan seken top ağlarla buluştu. Konyaspor 1-0 öne geçti.

TRABZONSPOR ONUACHU İLE PENALTIDAN EŞİTLİĞİ YAKALADI

39' Muçi ceza sahası içerisinde kaleci Bahadır'ın karşı karşıya pozisyonda kayarak kayarak gelmesiyle yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Alper Akarsu beyaz noktayı gösterdi. Onuachu penaltı vuruşunu gole çevirdi.

İLK YARI SONUCU: TRABZONSPOR 1-1 KONYASPOR

KONYASPOR MULEKA İLE TEHDİT YARATTI

46' Bouchouari'nin geri pasında araya giren Muleka kaleci Onana'yı önde görüp uzaklardan şutunu şekti. Top direğin yanından dışarı çıktı.

TRABZONSPOR ONUACHU İLE İKİNCİ GOLÜ BULDU

50' Muçi ile verkaç yaparak ceza sahası içerisine giren Mustafa Eskihellaç'a yapılan müdahale sonrası topla buluşan Onuachu net pozisyonda kaleci Bahadır'ı avladı ve hem kendisinin hem de takımın ikinci golünü attı.

MUCI'DEN MUHTEŞEM GOL!

55' Trabzonspor dar açıdan Muçi'nin frikikten attığı muhteşem golle farkı 2'ye çıkardı.

KONYASPOR ÇİZGİDEN ÇIKARDI

58' Trabzonspor'un tehlikeli atağında ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde ters top, Konyaspor kalesine yöneldi. Ancak savunma topu çizgiden çıkardı.

ONANA KALESİNDE BAŞARILI

68' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Jin-ho Jo şutunda Onana gole izin vermedi.

KONYASPOR DİREĞE TAKILDI

84' Konyaspor tehlikeli geldi. Sol kanattan yapılan ortaya Melih'in kale önünde dokunduğu top üst direkten geri geldi.

KONYASPOR'UN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

89' Konyaspor Kaan Akyazı ile golü buldu. Ancak öncesinde topun aut çizgisini geçtiği gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.