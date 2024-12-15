Trabzonspor zorlu deplasmanda çıkış arıyor. 6 maçta 1 defa kazanabildiler

Kaynak: AA
Trabzonspor zorlu deplasmanda çıkış arıyor. 6 maçta 1 defa kazanabildiler

Trabzonspor, yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçını kazanarak yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor. Sezona kötü bir başlangıç yapan bordo mavililer, son 6 maçta sadece 1 defa kazanabildi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında pazartesi günü Galatasaray'a konuk olacak. RAMS Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde oynadığı son 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan bordo-mavililer, Galatasaray karşısında kötü gidişatına "dur" demeye çalışacak.

Ligin 15. haftası sonunda 3 galibiyet, 7 beraberlik 4 mağlubiyet ile 16 puan toplayan Karadeniz ekibi, alt sıralardan da uzaklaşmak istiyor.

Karadeniz ekibinde Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk ve Hüseyin Türkmen forma giyemeyecek, Serdar Saatçi ve Batagov'un durumları son kontrollerden sonra belli olacak.

Bordo-mavililerde Umut Bozok, Mislav Orsic, Enis Bardhi ve Stefano Denswil de kadro dışı bırakılmıştı.

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