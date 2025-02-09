Trabzonspor zorlu maça 3 eksikle çıkacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 10 Şubat Pazartesi günü ikas Eyüpspor ile sahasında karşı karşıya gelecek.



Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.



Ligde deplasmanda Bellona Kayserispor ile 0-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Nesine 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, ikas Eyüpspor'u yenerek moral bulmak istiyor.



Trabzonspor'da kart cezalısı Mendy ve Eren Elmalı forma giyemeyecek, Draguş'un da sakatlığı sürüyor.

EYÜPSPOR’DA 6 EKSİK VAR

Öte yandan Eyüpspor’da ise 6 eksik dikkat çekiyor. İstanbul temsilcisinde sarı kart cezalısı Caner Erkin, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Fredrik Midtsjö, Leo Dubois, Taşkın İlter, Recep Niyaz ve Samu Saiz'in de kadroda bulunması beklenmiyor.



Sezonun ilk devresinde iki takımın mücadelesi 0-0 beraberlikle sonuçlandı.