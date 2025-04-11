Trabzonspor'a 2 milyon liralık tuz

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe-Trabzon spor maçı sonrası kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan beyanlarda yer alan 'futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle 2 milyon TL para cezası kesildi. Kurul, ayrıca Beşiktaş'a 930 bin TL, Kasımpaşa'ya 525 bin TL, Fenerbahçe'ye de 168 bin TL para cezası verdi.

PFDK tarafından Trabzonspor'a verilen cezanın gerekçesi ise şöyle:

Trabzonspor'un, 04.04.2025 tarihinde kulüp sosyal medya (X) hesabından paylaşılan beyanlarda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 2 milyon TL para cezası ile cezalandırılmasına oy çokluğuyla,

Fenerbahçe’nin, Trabzonspor maçında statüye aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş'ın, 07.04.2025 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 12. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 930 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına

Kasımpaşa’nın, 07.04.2025 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 525 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Trabzonspor’a 2 milyon lira ceza kesilmesine sebep olan 4 Nisa tarihli açıklaması ise şu şekilde:

“Takımımızın 30 haftalık lig sürecinde 30 puanı çalınırken, 18 karşılaşmamıza aynı hakemlerin atanması artık tesadüf değil organize bir operasyonun ta kendisidir.

İsimler belli, tablo ibretliktir:

MEHMET TÜRKMEN: 5 maç (bu hafta sonuyla birlikte 6. kez)

CİHAN AYDIN: 4 maç

ZORBAY KÜÇÜK: 4 maç

ALİ ŞANSALAN: 3 maç

KADİR SAĞLAM: 2 maç

Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasına yabancı hakem atanmasının ardından, 24 Şubat 2025 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu'na resmî başvuruda bulunarak yabancı hakem talebimizi iletmiştik. Bu meşru ve gerekçeli başvurumuz cevapsız bırakılmıştır.

Yetmezmiş gibi şimdi de kurulan bu düzeneğin merkezinde yer alan, Fenerbahçeliliği sabit, bir taraftan Mourinho hayranı diğer taraftan da Mourinho tarafından "en sevdiğim hakem" iltifatıyla şereflendirilen (!) Mehmet Türkmen, hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçına atanarak bilinçli bir şekilde ʼmeydan okumaʼ yapılmıştır. Kaldı ki daha iki hafta önce Başakşehir maçında verdiği ‘uyduruk penaltı' hala tazeliğini korurken söz konusu atama gerçekleştirilmiştir.

Trabzonspor bu ülkenin futbol vicdanıdır! Haksızlığa ve adaletsizliğe boyun eğmeyecektir.”