Trabzonspor’a 26 oyuncu geldi, 22 oyuncu gitti! Nasıl mı? Turgay Beşyıldız yazdı

Turgay Beşyıldız- Yeniçağ

Trabzonspor’un, geçtiğimiz ayın başlarında yapılan son genel kurulunda, hatırlarsanız borcu tam olarak 3 Milyar 32 Milyon Lira olarak açıklanmıştı.

Yani bu şu demekti; Trendyol Süper Ligi’nde 4 büyük takım başta olmak üzere, borçlar gırtlağa kadar dayanmıştı! Yıllarca yapılan hatalı transfer politikaları, kulüpleri bugünkü durumuna getirmişti. Futbolla hiç alakası olmayan ama Türkiye’de oturduğu yerden el altından futbolcu pazarlayıp komisyon alan, adeta menajerliğe soyunan bir, iki siyasetçi yakını da bu işin kaymağından da yemişti.

Artık bu işin şakası yoktu. Kulüplerin sahipleri olan şahıslar ve kongrelerde seçilen başkan ve yönetimlerden oluşması, yavaş yavaş ekonomik olarak altından çıkamadıkları kulüplerini yabancı şirketlere ve yine yabancı çok zengin iş adamlarına devretmeye başlamıştı.

Bu Avrupa liglerindeki borçlu ve batakta olan her spor kulübü için geçerliydi.

Avrupa’nın en önemli kulüplerinin sahibi artık, farklı milletlerden iş adamları. Söz konusu kulüplerin futbol takımları, şimdi yaptıkları önemli transferlerle Avrupa Kupaları’nda başarıya koşuyorlar.

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Türkiye’de, birçok profesyonel kulüp gibi borçlu olan Trabzonspor’da, bütçeyi döndürecek, ödenecek hale getirmeye çalışmalıydı. İlk etapta ismine bakılmaksızın transfer ücreti çok yüksek olan oyunculardan kurtarmak ve yerini daha az ödeme yapılabilecek, aynı kaliteye ve mevkiye yakın ya da daha iyisinin, daha az bedellerle kulübe kazandırılabilmesiydi.

Haliyle bu sezon başlarken, mali güncel kadro değeri 115.1 Milyon Euro olan Trabzonspor’un, yeni yönetimi, göndermek zorunda kaldığı maaşı yüksek oyuncu varyasyonlarıyla kadrosundaki mali değerini, bugünkü tabloyla eksi 21.9 Milyon Euro azaltmak zorunda kalarak, kadrosunun güncel değerini 93.2 Milyon Euro’ya düşürdü.

Peki, bu maliyetleri düşürüp ödemeleri yapabilecek ve bütçeyi; gelir, gider tablosunda ödenecek duruma getirmeye çalışmak doğru muydu? Bana göre doğruydu.

Çünkü; bir spor kulübü batarsa, hangi oyuncuyu getirirsen getir, sahada ya da salonda seyredecek takımın olur mu? Olmaz.

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Hem bunları yaparken, hem de yine zirve yarışı yapabilecek bir kadro oluşturmaya çalışmak da çok zordur. Emek ister, para ister, iyi ilişkiler, özveri ister. Bu aşamada milyonları aşkın sayısıyla Bordo Mavili taraftarlarda gönülden bağlı oldukları kulüplerine, alacakları ürünlerle, formalarla, kombine ve stadyum localarıyla vs. katkı vermelidir. Bu gözle görülür, her gün gelen yüksek zamlı ekonomik sıkıntıda güçlerinin yettiği kadar vermelidir de.

Tüm bu gelişmeler ve süreç devam ederken; Trabzonspor’a; altyapıdan gelenler dahil bu sabaha kadar 26 yeni oyuncu katılırken, bunların içinden gidenlerde dahil, toplam 22 oyuncu Bordo Mavili kulüpten ayrıldı.

Kimi bonservisleriyle, kimi kiralık olarak gelirken, aynı şekilde kimi bonservisini alarak, kimi kiralık giderek, kimi kiralık geldikleri kulüplerine geri dönerek, kimi de sözleşmesini karşılıklı olarak feshederek veya kariyerine nokta koyarak Trabzonspor’dan ayrıldı.

Şimdi arkamıza yaslanıp şöyle bir bakalım; Trabzonspor’a gelen oyuncular kimler? Nereden gelmişler? Nasıl gelmişler? Gidenler nereye gitmiş? Nasıl gitmiş?

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Bordo Mavililer, Altınordu’dan genç kaleci Onuralp Çevikkan’ı, Panathinaikos’dan Yunan Dimitrios Kourbelis’i, Southampton’dan Hırvat Mislav Orsic’i ve Udınese’den Filip Benkovıc’i, Real Valladolid’den İspanyol Joaquin Fernandez’i, geçen gün de Alman asıllı Türk Göktan Gürpüz’ü yeni sezon için kadrosuna kattı.

Kendi U19 takımından, Veysel, Ali Alperen, Emir, Ali Şahin, Rüzgar Eser, Caner, Mustafa ve Gökdeniz’i, A takım kadrosuna katan Karadeniz ekibi; sezonu başka takımlarda geçiren kiralık oyuncuları; Sharjah FC’den Djaniny, Al Taawoun’dan Flavio, Kasımpaşa’dan Koita, Warta Poznan’dan Enis, Bodrumspor’dan Hakan Yeşil, A.Lustenau’dan Emrehan, Giresunspor’dan Murat Cem, Şanlıurfaspor’dan Behlül, Boluspor’dan Safa, İstanbulspor’dan Kerem Şen, 1461 Trabzon’dan Kerem Baykuş ve Batuhan Kör’de yeniden Trabzonspor’a dönünce, haliyle 26 oyuncu yeni kadroda yer aldı.

Bugün ise yeni gelen bu oyunculara resmi olarak; Hırvat 23 yaşındaki NK Varazdinli 10 numara Tonio Teklic ile 2. Bundesliga Ligi’nden, Türk asıllı Almanya doğumlu 21 yaşındaki sağ bek Mehmet Can Aydın’ın da, eklenmesi bekleniyor.

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Bunun üzerine kadro ve sezon başı kampındaki oyuncu sayısını azaltmaya giden Trabzonspor kurmayları, teknik direktörleri Nenad Bjelica ve ekibinin bilgisi dahilinde, üstte adı yazılı tekrar takıma dönen genç oyuncularda dahil, kadrosundaki oyuncular içerisinden de, bu sezon Bordo Mavili takımdan kopan isimler şu oyunculardan oluştu:

Yusuf kulübü LOSC Lille’ye, Jean Philippe-Gbamin kulübü Everton’a, Lazar Markovıc Gaziantep FK’ya döndü. Marc Bartra, Dorukhan, Ebrar ve Fransa’ya denenmeye giden Süleyman’ın sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedilirken, Marek Hamsik gibi bir beyefendi, futbol kariyerini Trabzonspor’da sonlandırdı.

Taha Altıkardeş, Southampton ile yapılan anlaşma gereği Göztepe’ye bedelsiz olarak bonservisiyle gönderilirken, Abdülkadir Parmak, Sivasspor’a 100 Bin Euro karşılığı bonservisiyle verildi. Flavio Da Silva, Al Taawoun’a 182 Bin Euro, Montasser Lahtimi, Wydad AC’ye 100 Bin Euro karşılığı kiralık olarak verildi.

Gurbetçi oyunculardan; Emirhan Eraslan, sözleşmesi bitince Trabzonspor A Takımı’nda hiç oynayamadan, İsviçre’nin 2. Lig ekibi FC Baden 1897’ye imza attı.

Behlül ve Rüzgar Eser, Trabzonspor’un pilot takımlarından 1461 Trabzon’a kiralık olarak teslim edilirken; Hakan Aydın, Veysel, Ali Alperen, Emir, Caner, Mustafa ve Gökdeniz, Bordo Mavililerin diğer pilot takımı Sebat Gençlik’e kiralık olarak verildiler. Böylece, üstte yazılı 22 oyuncu bu sezonki yeni kadrodan ayrılmış oldular.

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Takımdan öyle ya da böyle ayrılacak olan oyunculara; Bjelica’nın raporu doğrultusunda altyapıdan yetişen Serkan Asan’ın eklenmesi ve bu oyuncunun bonservisiyle değil, kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor.

Karadeniz ekibi, Fode Koita ile sözleşmesini 500 bin Euro bedelle feshederek, yolları ayırmaya çalışırken, Slovenya kampı sonunda takımdan gönderileceklere yenilerinin eklenmesi bekleniyor.

Bunlara, büyük bir ihtimalle döviz kurunun çok yükselmesiyle birlikte, yıllık maaş ödemesi oldukça artan Maxi Gomez eklenecek gibi... Dış transferde ise Gomez’in transferi gerçekleşirse, kadroya alınacak biri santrafor bir ya da iki oyuncu ile transferinde artık kapatılması bekleniyor.