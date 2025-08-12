Trabzonspor'a Andre Almeida transferinde bir iyi, bir de kötü haber!

On numara transferinde düğmeye basan Trabzonspor, La Liga ekibi Valencia’dan Andre Almeida’yı kadrosuna katmak için pazarlıklarını hızlandırdı.

İspanyol basınından AS’ın haberine göre Bordo-Mavililer, Portekizli yıldız için teklifini artırarak masada güçlü bir pozisyona geçti.

VALENCIA SATMAK İSTİYOR

Valencia, hem 25 kişilik kadroda yer açmak hem de Finansal Fair Play kapsamında maaş bütçesini rahatlatmak amacıyla Almeida’yı satmaya sıcak bakıyor. Son oynanan hazırlık maçında kadroya alınmayan 24 yaşındaki oyuncu, sabah yapılan antrenmanda da takımdan ayrı bireysel çalışma gerçekleştirdi.

ALMEIDA TRABZONSPOR'A SICAK BAKMIYOR

Trabzonspor’un 6 milyon Euro’luk teklifine karşılık Valencia 8 milyon Euro'luk bonservis talebinde ısrar etse de tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyor. Ancak asıl pürüzün, kulüpler arasındaki rakamsal farklılıktan çok, oyuncunun Trabzonspor’a sıcak bakmaması olduğu vurgulanıyor.

TRABZONSPOR'UN SABRI KALMADI

Haberde, Almeida’nın Trabzonspor’da oynayarak maaşında ciddi bir artış elde edecek olmasına rağmen kararını henüz vermediği ifade edildi. Bordo-Mavililer'in, bu transferi kısa sürede sonuçlandıramazsa listedeki alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor.