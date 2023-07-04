Trabzonspor'a başka bir Hırvat santrafor!

Santrfor arayışında olan Trabzonspor'un, başka bir Hırvat oyuncu ile temasa geçtiği öğrenildi.Bordo Mavililer'in, yüksek bonservis bedeli nedeniyle vazgeçtikleri Bruno Petkovic'ten sonra, takım arkadaşı Sandro Kulenovic'i gündemlerine aldıkları ileri sürüldü.

Trabzonspor'a başka bir Hırvat santrafor!

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Özellikle Hırvat basını; 1.91'lik golcünün bu girişime olumlu baktığını ifade ederken,
Karadeniz ekibi forvet mevkii için, Dinamo Zagreb'in kulübünün kapısını çalmaya devam ediyor.
Karadeniz ekibinin, aynı kulüpten Sandro Kulenovic ile ilgilenmeye başlaması Hırvat basınında yer almaya başladı.
Trabzonspor'un teknik direktör Nenad Bjelica'nın forvet oyuncuyu takımında görmek istediği bildirilirken, söz konusu haberlerin içerisinde; Bruno Petkovic'in de kısa süre içinde Bordo-Mavili formayı giyeceği iddia edilmesi, ilginç karşılandı.
Karadeniz ekibinin kadrosuna katmak istediği Sandro Kulenovic, geçen sezonu Lokomotiva takımında kiralık olarak geçirmişti. Hırvat temsilcisinin 23 yaşındaki oyuncusunu kadrosunda tutmayı istediği ve 2025 yılı ortasına kadarda mukavelesi olduğunu hatırlattı.
Bordo Mavililer, bonservis bedeli yaklaşık 2 milyon Euro olduğu açıklanan Kulenovic'i, daha düşük bir teklifle renklerine bağlamaya çalışacak.
Hava toplarına çok hakim olduğu gözlenen, fizik gücüyle stoperleri bir hayli zor duruma sokan Hırvat santraforun rakip defansa uyguladığı pres gücü, önemli özelliklerinden biri olarak gösteriliyor.

Sandro Kulenovic, NK Zagreb Altyapısından Dinamo Zagreb'e transfer olmuştu. Polonya ekibu Legia Varşova'nın ardından; Juventus da onu denedi ve almadı. Rijeka ve Lokomotiva'da da kiralık dönemler geçirdi. Kariyerinde 215 karşılaşmada forma giydi. 52 gol attı. 17 de asist yaptı.
Öte yandan, Trabzonspor kafilesi bugün saat 13.00' da, Trabzon' dan özel bir uçakla Slovenya'ya hareket etti.
Kafilede 25 oyuncu bulunurken, milli takım kamplarında olan 9 oyuncunun, Bordo Mavili kafileye Slovenya'daki ikinci etap kampında katılacağı bildirildi.

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