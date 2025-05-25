Trabzonspor'a Batista Mendy piyangosu! Fransızlar duyurdu

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Batista Mendy bir kez daha Rennes kulübünün radarına girdi. Oyuncu için ara transfer döneminde bordo-mavililerle temasa geçen ancak anlaşma sağlayamayan Fransız ekibinin bu kez işi sıkı tuttuğu öğrenildi.

BATISTA MENDY'YE RENNES KANCASI

L'Equipe'in haberine göre; Rennes Sportif Direktörü Loic Desire, Mendy konusunda kararlı adımlar atmaya hazırlanıyor. Trabzonspor'un Mendy'nin ayrılığına sıcak baktığı ancak 15 milyon Euro bonservis geliri beklediği öğrenildi. 10 milyon Euro piyasa değeri bulunan Fransız orta saha için Premier Lig'den bazı kulüplerin de devrede olduğu belirtildi.