Trabzonspor'a Benkovic müjdesi

Trabzonspor- AEK maçında rakibiyle çarpışan Benkovic'ten Bordo Mavililer'e iyi haber geldi. Burnu kırılan oyuncu, antrenmanlara çıkmaya başladı.

Trabzonspor'a Benkovic müjdesi

Turgay Beşyıldız-Yeniçağ

Trabzonspor’un AEK maçında, Trinidad Tobagolu rakibi Levi Garcia ile havada çarpışarak ambulans ile hastaneye kaldırılan Hırvat stoper Benkovic’ten, iyi haber geldi.

Bordo mavililerin AEK Atina’ya 3-1 mağlup oldukları hazırlık maçında, havada girdiği ikili mücadele sonrası yüzüne darbe alan ve burun bölgesinde kırık tespit edilen Benkovic, teknik ekibi oldukca korkutmuştu.

Yapılan operasyonlar sonrası burnu yerine oturtulan oyuncu, bu sabah yapılan antrenmanda takımdan ayrı olarak jog şeklinde düz koşu çalışması yaptı. Benkovic'in, kısa süre içinde takım ile çalışmalara da başlaması bekleniyor.

Hırvat futbolcunun, Süper Lig'in ilk haftasındaki açılış maçında; 12 Ağustos cuma günü oynanacak olan Antalyaspor karşılaşmasında, özel bir maske ile oynayabileceği de gelen bilgiler arasında yer aldı.

Öte yandan, Karadeniz ekibi son hazırlık maçını Türkiye 2. Lig ekiplerinden, aynı zamanda pilot takımı olan 1461 Trabzon ile oynayacak. Karşılaşma, yarın Şenol Güneş Spor Kompleksi’ndeki Yavuz Selim Stadyumu’nda saat:17.00’de başlayacak.
Tribünler, tüm sporseverlere açık olacak.

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