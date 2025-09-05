Trabzonspor'a bir darbe de Dinamo Zagreb'den! Yıldız oyuncuyu kapıyorlar

Trabzonspor'un transferi için girişimlerde bulunduğu Cezayirli orta saha oyuncusu Ismael Bennacer tercihini Hırvatistan'dan yana kullandı.

BENNACER DINAMO ZAGREB YOLUNDA

Fabrizio Romano’nun haberine göre, Dinamo Zagreb, Milan ile 26 yaşındaki oyuncunun transferi için ileri düzey görüşmelere başladı. Taraflar arasında çok önemli ilerlemeler kaydedildiği ve Bennacer’in bugün içinde Hırvatistan’a uçabileceği aktarıldı.

TRABZONSPOR ÇOK İSTİYORDU

Fatih Tekke’nin raporu doğrultusunda orta saha hattına yaratıcı bir isim isteyen Trabzonspor yönetimi, Bennacer için nabız yoklamıştı. Hatta İtalyan basını, Trabzonspor'un yıldız oyuncunun Milan'da kazandığı maaşın tamamını (5 milyon Euro) ödemeyi göze aldığını yazmıştı. Ancak transferde devreye giren Dinamo Zagreb, Bennacer'in yeni adresi olmaya çok yakın.