Trabzonspor'a bir darbe de Fenerbahçe'nin rakibinden!

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Trabzonspor'a bir darbe de Fenerbahçe'nin rakibinden!

Trabzonspor'un transfer gündemine gelen Mamadou Sangare için Feyeenord'un teklif yükselttiği ve transferi bitirmeye yaklaştığı iddia edildi.

Transfer döneminde ismi sıkça Trabzonspor ile anılan Rapid Wien'in 23 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu Mamadou Sangare, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Feyenoord'a katılabilir.

FEYENOORD'DAN 10 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Afric Foot sitesinin haberine göre; bir süredir Sangare'yi transfer etmek için girişimlerde bulunan Hollanda temsilcisi, 8 milyon Euro'luk ilk teklifinin reddedilmesi üzerine teklifini 10 milyon Euro seviyelerine kadar yükseltti. Bu hamleyle birlikte Feyenoord'un Sangare transferinde mutlu sona ulaşması bekleniyor.

TRABZONSPOR'UN ELENMESİNDE ROL OYNAMIŞTI

Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi ön eleme turunda Trabzonspor'a karşı gösterdiği performansla eşleşmenin kaderini belirleyen Sangare, Feyenoord'a transfer olması halinde bu kez de Fenerbahçe'ye zorluk çıkarabilir.

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