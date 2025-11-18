Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için hamleler yapmaya hazırlanan Trabzonspor'da yabancı kontenjanındaki doluluk sorununu aşabilmek adına bazı oyuncular gözden çıkarılmıştı.

Fatih Tekke'nin göreve geldiği günden itibaren en az forma şansı bulan yabancı oyunculardan biri olan Danylo Sikan da Trabzonspor'da gözden çıkarılan isimler arasında yer alıyordu.

Milliyet'in haberine göre; Ukraynalı forvet için Trabzonspor'a Bundesliga'dan resmi teklif geldi.

23 yaşındaki golcünün Almanya'ya transfer olmaya sıcak baktığı ve Trabzonsporun da bu teklifi değerlendirmeye aldığı iddia edildi.

Bu sezon Süper Lig'de 9 maçta forma giyen ve yalnızca 113 dakika süre alabilen Sikan 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.