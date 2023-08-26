Trabzonspor'a büyük şok. Rizespor mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

Bordo Mavililer, kendi seyircisi önünde Rizespor'a 3-2 mağlup durumda.

Maçın ilk golü Atitila Mocsi attı.

20. dakikada kullanılan serbest vuruşta top arka tarafa sekti içeri çevirilen topta Attila Mocsi kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

46. dakikada kullanılan kornerin devamında yapılan ortada Zeqiri arka direkte topu içeri çevirdi. Benhur Keser kale ağzında yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı.

İlk yarıyı Trabzonspor 2-0 geride bitirdi.

İkinci yarıda Bordo Mavililer, 58. dakikada Bakasetas ile penaltıdan farkı bire indirse de 66. dakikada Rizespor, Benhur Keser yapılan ortayı tamamladı ve skoru 3-1'e taşıdı.

83. dakikada Trabzonspor'da sol çaprazda Enis Bardhi'nin ortasında Enis Destan kafayı vurdu ve farkı 1'e indirdi.

Maç bu şekilde bitti ve Trabzonspor, ligde üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.