Trabzonspor'a büyük şok... İmza aşamasına gelmişti!

Trabzonspor'a transferine kesin gözüyle bakılan Andre Onana'ya yakın bir isim, Kamerun basınına şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un kiralık olarak transfer etmek istediği kaleci Andre Onana'dan şok bir açıklama geldi.

Kamerunlu kalecinin, Trabzonspor'un teklifini kabul ettiği ve menajeriyle görüşmelere başladığı belirtiliyordu.

Africa Foot'a konuşan Onana'ya yakın bir kaynak, 29 yaşındaki oyuncunun Manchester United'da kalmayı ve ilk 11'deki yerini geri almak istediğini söyledi.

Söz konusu kaynak, "Onana ayrılmak istemiyor. Yerini geri kazanabileceğine inanıyor ve bu onun en büyük arzusu" dedi.

İngiliz yayın kuruluşu Sky Sports'un haberinde ise Onana'nın teklifi değerlendirdiği belirtildi. Haberde anlaşma taslağının hazır olduğu ifade edildi.

