Trabzonspor'a büyük şok! Yeni transfer Fenerbahçe maçında yok

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor, Bastia'da forma giyen Christ Inao Oulai'yi kadrosuna katmıştı. Ancak bordo-mavililere kötü bir haber geldi. Genç oyuncu, Karadeniz ekibinin Süper Lig'deki ilk 4 maçında forma giyemeyebilir.

Fransa Ligue 2 takımlarından Bastia, 5.5 milyon euro karşılığında Trabzonspor'a gönderdiği Christ Inao Oulai'nin LFP'den 4 maç ceza aldığını bildirdi. Christ Inao Oulai, FIFA kuralları gereği Trabzonspor'un takip eden 4 maçında forma giyemeyecek.

OULAI FENERBAHÇE MAÇINDA FORMA GİYEMEYEBİLİR

Bastia'nın itiraz edip kararın kaldırılmaması halinde Oulai; Antalyaspor, Samsunspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK maçlarında görev alamayacak.

Fildişi Sahilli oyuncunun, Bastia formasıyla çıktığı son maçta sahaya girerek rakibine sert bir müdahalede bulunduğu ve bu nedenle kırmızı kart görüp, 4 maç ceza aldığı ortaya çıktı.

İşte o pozisyon;

