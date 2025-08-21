Trabzonspor'a büyük şok! Yeni transfer Fenerbahçe maçında yok

Fransa Ligue 2 takımlarından Bastia, 5.5 milyon euro karşılığında Trabzonspor'a gönderdiği Christ Inao Oulai'nin LFP'den 4 maç ceza aldığını bildirdi. Christ Inao Oulai, FIFA kuralları gereği Trabzonspor'un takip eden 4 maçında forma giyemeyecek.

OULAI FENERBAHÇE MAÇINDA FORMA GİYEMEYEBİLİR

Bastia'nın itiraz edip kararın kaldırılmaması halinde Oulai; Antalyaspor, Samsunspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK maçlarında görev alamayacak.

Fildişi Sahilli oyuncunun, Bastia formasıyla çıktığı son maçta sahaya girerek rakibine sert bir müdahalede bulunduğu ve bu nedenle kırmızı kart görüp, 4 maç ceza aldığı ortaya çıktı.

İşte o pozisyon;

Trabzonspor’un yeni transferi Oulai’nin, 4 maç ceza almasına sebep olan olay.



pic.twitter.com/Z55DDMwYhc — Puskas Sports (@PuskaSports) August 20, 2025

