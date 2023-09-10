Trabzonspor'a çağrı: Transferi kapatın, lige dönün

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Yeni futbol sezonuna başlarken, en fazla 6-7 yeni oyuncuyu yeni kadroya katacaklarını söyleyen Bordo Mavili yönetim bu sayının iki katına çıkarak, bugüne kadar 15 yeni transferi kadrosuna kattı.

Bu transferlerden memnun olan heyecanlı taraftarlar varken, haliyle transferlerin bazılarından memnun olmayanlar da var. Özellikle kulübe yakın çevreler, hem Trabzonspor’un maddi durumunu, bütçesini ve borçlarını, geleceğini düşünürken, hem de Bordo Mavili yönetimin ilerleyen haftalarda sıkıntıya kalacak olmasından endişe duyuyor.

Haliyle kulübe ve camiaya yakın önemli isimler, Bordo Mavili yönetime seslenerek ‘’Özellikle sezon başı oyuncu lisanslarının çıkartılması konusunda yaptığınız büyük maddi özveri göz ardı edilemez. Bu konuda teşekkürü bir borç biliriz ama bu kadar transfer yeter, kapatın artık bu transfer dönemini bir an önce lige konsantre olalım. Lige dönün.’’ diyerek, duygu ve düşüncelerini dile getirdiler.

Teknik adam Hırvat Nenda Bjelica’nın, bu takımda henüz rüştünü ispat etmediğini ve ilerleyen haftaların neler getireceğini bilmedikleri ve göremedikleri için, Bordo Mavili yönetime ve başkan Ertuğrul Doğan’a seslenerek:’’Biz de onlar gibi kulübün geleceğini düşünüyoruz. Bir kısım taraftar ve bir kesim medyanın baskısı altında kalarak, artık transfer yapmayı durdurun. Bu takıma 15 yeni transfer yeter. Fazla bile... Önemli olan nokta ve her yönden fayda getirecek, kulübe giderken de para kazandıracak transferler yapmak. Bu kadar oyuncu alındı, artık top Bjelica da.’’ dediler.

Trabzonspor’un Kurmaylarının bugüne kadar takım kadrosundan kiralık ya da bonservisiyle gönderdikleri veya serbest bıraktıkları oyuncuların sayısı tam 30’u bulurken, görevi bu yıl içerisinde devralan Bordo Mavili yeni yönetimin yaptığı yeni dış transfer sayısı ise üçü kiralık olan ve en son dün gece Trabzon’a gelen Nijeryalı santrafor Palu Onuachu ile 15 oldu.

Yeni dış transferleri şu oyuncular oluşturdu :

1-Altınordu’dan, Türk kaleci Onuralp Çevik

2-Southampton’dan, Hırvat sol kanat Mislav Orsic

3-Panathinaikos’dan, Yunan ön libero Dimitris Kourbelis

4-Real Valladolid’den, İspanyol stoper Joaquin Fernandez

5-Udınese’den, Hırvat stoper Filip Benkovic

6-B.Dormunt 2’den, Türk on numara Gökhan Gürpüz

7-NK Varazdin’den, Hırvat orta saha Tonio Teklic

8-D.C. United’den Yunan forvet arkası Taxiarchis Fountas

9-Fatih Karagümrük SK’dan Türk statüsünde stoper Rayyan Baniya

10-Schalke 04’den, Türk sağ bek Mehmet Can Aydın-(S.A.O-Kiralık)

11-Al- Ettifaq’dan, Türk merkez ön libero Berat Özdemir-(Kiralık)

12-Angers SCO’dan, Fransız ön libero Batista Mendy

13-Arsenal’den, Fildişi Sahilli sağ kanat Nicolas Pepe

14-NK Osijek’den,Karadağlı merkez orta saha Ognjen Bakic

15-Southampton’dan, Nijeryalı santrafor Paul Onuachu (S.A.O-Kiralık)

Öte yandan, Trabzonspor’un bu transfer dönemini artık kapatıp, bir önce Beşiktaş maçına konsantre olması bekleniyor.