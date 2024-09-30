Trabzonspor’a çok konuşulacak teklif geldi. Başkan Ertuğrul Doğan açıkladı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın sona ermesi ile ilgili konuşan Doğan, çok konuşulacak bir teklifi açıkladı.

A Spor’a açıklamalar yapan Doğan, Bankalar Birliği’ne 1,5 yılda 2,1 milyar lira ödeme yaptıklarını belirterek, “Bu rakamları ödemeseydik faiz yüküyle korkunç bir tabloyla karşılaşacaktık” dedi.

Doğan, "Şu anda en büyük problemimiz vergi borcu gibi duruyor. 25 yılda birçok vergi anlaşması yapılmış. İmkanlar zor, gelir de hemen hemen yok. Bu anlaşmalara uyulamadığı için 2 milyara yakın bir vergi borcu var. Bu borçlar için gerekli planlamaları yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“YABANCI YATIRIMCILARDAN TEKLİF GELDİ”

Trabzonspor Başkanı Doğan, yaptığı açıklamalarda yabancılardan gelen bir teklifi duyurdu. Doğan, kendilerine ortaklık teklifi geldiğini belirterek, “Netleşmeden konuşmamak lazım ama önemli bir yatırım grubu Trabzonspor'a ortaklık ve çalışmak için resmi olarak başvurusu oldu” ifadelerini kullandı.

“TRABZONSPOR SATILIYOR ALGISINA NEDEN OLDU”

Söz konusu teklifin Trabzonspor’un satılacağı yönünde bir algıya neden olduğunun altını çizerek, kulübün satılmasına kişisel olarak karşı olduğunu söyledi. Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Trabzonspor taraftarın takımıdır. Satılmasına şiddetle karşıyım. Ama bu benim şahsımın vereceği karar değil. Ülkemizde kanun olarak büyük hissenin satılması mümkün değil. Burada son söz kongrenindir. Ben başkan olarak buna karşı dururum ama dediğim gibi son söz kongrenindir. Henüz görüşmeyi yapmadık. Ciddi bir konu ortaya çıkarsa çıkar halkı ve kongreyi bilgilendiririz. Genel bir ortaklık yapısıyla teklif geldi. İnsanları yanıltmayalım. Ciddi bir görüşme olursa çıkar insanları bilgilendiririz."