Trabzonspor'a Fransa'dan 1,67'lik orta saha!

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Trabzonspor'a Fransa'dan 1,67'lik orta saha!

Trabzonspor, St. Etienne forması giyen 23 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari ile ilgileniyor.

Transferde işi ağırdan alan Trabzonspor'un gündemine yeni bir orta saha oyuncusu daha geldi.

TRABZONSPOR İÇİN BENJAMIN BOUCHOURARI İDDİASI

Fransız basınından Foot Mercato, Bordo Mavililer'in Ligue 2 ekibi St. Etienne forması giyen 1,67 boyundaki Faslı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari ile ilgilendiğini yazdı.

GIRONA DA DEVREDE

Ayrıca 23 yaşındaki başarılı oyuncu için La Liga'dan Girona'nın da ciddi şekilde devrede olduğu kaydedildi.

ST. ETIENNE SATIŞA SICAK BAKIYOR

St. Etienne'in sözleşmesinin sona ermesine 1 yıl kala Benjamin'i satmaya sıcak baktığı belirtilirken önümüzdeki günlerde Trabzonspor'un resmi bir teklifte bulunabileceği de ifade edildi.

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