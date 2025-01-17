Trabzonspor’a genç kalecisinden kötü haber geldi

Genç kaleci Onuralp Çevikkan'dan Trabzonspor'a kötü haber geldi. Bordo-mavililer, 19 yaşındaki file bekçisinin sağ el ikinci parmağında kırık tespit edildiğini duyurdu.
Konuyla ilgili Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Perşembe günkü antrenmanında sağ elinde ağrı hisseden oyuncumuz Onuralp Çevikkan’ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ el ikinci parmağında kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuza cerrahi operasyon planlanmaktadır" denildi.
Genç kaleci Onuralp Çevikkan'dan Trabzonspor'a kötü haber geldi. Bordo-mavililer, 19 yaşındaki file bekçisinin sağ el ikinci parmağında kırık tespit edildiğini duyurdu.