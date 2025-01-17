Trabzonspor’a genç kalecisinden kötü haber geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor’a genç kalecisinden kötü haber geldi

Trabzonspor’a genç kalecisi Onuralp Çevikkan'dan kötü haber geldi. Bordo mavililer, 19 yaşındaki kalecisinin sağ el parmağında kırık tespit edildiğini duyurdu.

Genç kaleci Onuralp Çevikkan'dan Trabzonspor'a kötü haber geldi. Bordo-mavililer, 19 yaşındaki file bekçisinin sağ el ikinci parmağında kırık tespit edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Perşembe günkü antrenmanında sağ elinde ağrı hisseden oyuncumuz Onuralp Çevikkan’ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ el ikinci parmağında kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuza cerrahi operasyon planlanmaktadır" denildi.

Son Haberler
Belçika'da Tedesco dönemi kapandı
Belçika'da Tedesco dönemi kapandı
Batman'da iki aile arasında silahlar konuştu
Batman'da iki aile arasında silahlar konuştu
Osmaniye’deki tatbikat gerçeğini aratmadı! Göçükte kalan 2 kişi kurtarıldı
Osmaniye’deki tatbikat gerçeğini aratmadı!
Manchester City’nin Marmoush’a ödeyeceği dev bonservis ortaya çıktı
Manchester City’nin Marmoush’a ödeyeceği dev bonservis ortaya çıktı
Devlet okulunda skandal görüntü! Öğretmen okul bahçesinde şampanya patlattı
Devlet okulunda skandal görüntü! Öğretmen okul bahçesinde şampanya patlattı