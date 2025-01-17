Trabzonspor’a genç kalecisinden kötü haber geldi

Genç kaleci Onuralp Çevikkan'dan Trabzonspor'a kötü haber geldi. Bordo-mavililer, 19 yaşındaki file bekçisinin sağ el ikinci parmağında kırık tespit edildiğini duyurdu.



Konuyla ilgili Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Perşembe günkü antrenmanında sağ elinde ağrı hisseden oyuncumuz Onuralp Çevikkan’ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ el ikinci parmağında kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuza cerrahi operasyon planlanmaktadır" denildi.