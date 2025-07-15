Trabzonspor'a gitti, hocası isyan etti! 'Beni çok üzdü'

Trabzonspor'un Belçika ekibi Cercle Brugge'den kadrosuna kattığı Brezilyalı forvet Felipe Augusto'nun transferine Teknik Direktör Onur Cinel'den tepki geldi.

Onur Cinel: Felipe büyük bir potansiyele sahip

Cercle Brugge'ü çalıştıran Türk asıllı Alman çalıştırıcı Onur Cinel Felipe Augusto'nun satışına çok üzüldüğünü dile getirdi.

Takımında yaşanan bu ayrılıkla ilgili konuşan Cinel, "Öncelikle bu durum beni gerçekten çok üzdü. Felipe ile birkaç hafta çalıştım ve onun ne kadar güçlü bir forvet olduğunu, ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu gördüm. Hem futbolcu hem insan olarak harika, pozitif bir kişiliği vardı” dedi.

Takım için büyük kayıp

Augusto'nun satışının kendileri için büyük bir kayıp olsa da kulübün vizyonunu temsil ettiğini söyleyen 40 yaşındaki teknik adam, "Bu da futbolun bir parçası ve Cercle’ün temel felsefesi de bu: genç oyuncuları yetiştirip onlara fırsatlar sunmak ve zamanı geldiğinde değer kazandırarak satmak." ifadelerini kullandı.