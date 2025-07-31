Trabzonspor'a imza atmaktan son anda vazgeçmişti! Gerçeği açıkladı

Trabzonspor, orta saha arayışları kapsamında Atletico Madrid'ten Saul Niguez'i kadrosuna katmak üzereyken transfer direkten dönmüştü. Yıldız oyuncu, Flamengo'ya transfer olurken, yaptığı açıklamayla konuya açıklık getirdi.

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İşte o sözler;



"Trabzonspor'un teklifi Flamengo'nun teklifinden finansal olarak daha iyiydi. Ama durum karmaşıktı. Eşim hamileydi ve tek başıma gitmek zorunda kalacaktım. Sonunda ailemle birlikte farklı bir yol izlemeye karar verdik. Filipe Luis'in burada yedek kulübesinde olması, buraya gelmemde büyük bir etkendi. Onun varlığı benim için önemliydi."

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