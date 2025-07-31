Trabzonspor'a imza atmaktan son anda vazgeçmişti! Gerçeği açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'a imza atmaktan son anda vazgeçmişti! Gerçeği açıkladı

Trabzonspor'a transferi son anda iptal olan ve Brezilya ekibi Flamengo'ya imza atan Saul Niguez, transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, Trabzonspor'un kendisine Flamengo'dan daha yüksek bir maaş teklif ettiğini ancak eşinin hamileliğinden dolayı bu transferin gerçekleşmediğini söyledi.

Trabzonspor, orta saha arayışları kapsamında Atletico Madrid'ten Saul Niguez'i kadrosuna katmak üzereyken transfer direkten dönmüştü. Yıldız oyuncu, Flamengo'ya transfer olurken, yaptığı açıklamayla konuya açıklık getirdi.

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İşte o sözler;

"Trabzonspor'un teklifi Flamengo'nun teklifinden finansal olarak daha iyiydi. Ama durum karmaşıktı. Eşim hamileydi ve tek başıma gitmek zorunda kalacaktım. Sonunda ailemle birlikte farklı bir yol izlemeye karar verdik. Filipe Luis'in burada yedek kulübesinde olması, buraya gelmemde büyük bir etkendi. Onun varlığı benim için önemliydi."

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